Jong Oranje beleeft met gelijkspel tegen Japan matige generale repetitie voor EK

Jong Oranje heeft woensdag een oefenwedstrijd in Oostenrijk met 0-0 gelijk gespeeld tegen het olympisch elftal van Japan, met spelers tot 22 jaar oud en enkele dispensatiespelers. Het was voor de ploeg van bondscoach Erwin van de Looi de laatste oefenwedstrijd voordat het op 21 juni begint aan het EK in Roemenië en Georgië.

Jong Oranje had het in de eerste helft lastig tegen de energiek spelende Japanners. Zo kwam Shunsuke Mito in de zeventiende minuut vrij voor het doel van keeper Bart Verbruggen, maar de middenvelder schoot ruim over. Ook aanvaller Shota Fujio liet na de openingsgoal te maken: hij miste een behoorlijke kopkans. Jong Oranje zette hier alleen een schot van Ryan Gravenberch tegenover.

Na rust kwam Oranje - met onder meer Brian Brobbey, Jan Paul van Hecke en Quinten Timber als invallers - beter in de wedstrijd. Brobbey liet zich meteen gelden met een stift, die via doelman Zion Suzuki achter ging. Even later was de eveneens ingevallen Sven Mijnans gevaarlijk met een geblokt schot.

In de 53e minuut ontsnapte de Nederlandse jongelingen aan een strafschop toen Van Hecke met een onhandige actie Yuito Suzuki onderuit haalde. De scheidsrechter zag ondanks de duidelijke overtreding niets in een strafschop voor Japan, wat zich in tegenstelling tot Oranje wel plaatste Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

Een kwartier voor tijd had Leeds United-speler Crysencio Summerville de kans om Oranje aan een doelpunt te helpen, maar zijn schot ging over. In de slotfase miste Brobbey van dichtbij nog een opgelegde kans, terwijl Mijnans even later niet doeltreffend was uit een rebound van dichtbij. In blessuretijd stopte de sterk keepende doelman Bart Verbruggen nog een inzet van Hijiri Kato.

Jong Oranje heeft in de groepsfase zwaar geloot met Jong België, Jong Portugal en Jong Georgië, wat samen met Roemenië het gastland is. Op het EK 2021 werd het elftal in de halve finales uitgeschakeld door Jong Duitsland. Bondscoach Van de Looi zwaait na het toernooi af. Michael Reiziger (nu nog assistent-trainer bij Ajax) volgt hem op.