Steijn verrast door aanstelling als Ajax-trainer: 'Ik snap de scepsis'

Maurice Steijn is verrast dat Ajax bij hem is terechtgekomen voor de functie van hoofdtrainer. De 49-jarige oefenmeester snapt dat er scepsis heerst, aangezien hij geen Ajax-achtergrond heeft en nooit actief is geweest in de nationale en Europese top.

"Ik had niet verwacht dat Ajax dit jaar bij mij zou uitkomen", vertelde Steijn woensdag tijdens zijn presentatie. "Vijf weken geleden werd het eerste contact gelegd. Dan weet je dat je een van de kandidaten bent en gaat het steeds meer leven."

Steijn, die afgelopen seizoen met Sparta Rotterdam knap als zesde eindigde, kan goed begrijpen dat veel mensen verrast zijn door zijn aanstelling in Amsterdam.

"Ik snap de scepsis. Ik ben geboren in Den Haag en heb geen Ajax-DNA. Ook heb ik niet in de Champions League gespeeld, ik was een middelmatige speler. Een aantal competenties die kennelijk bij een Ajax-trainer horen heb ik niet. Ik sta wel voor andere dingen."

Technisch directeur Sven Mislintat omschreef Steijn tijdens de presentatie als een "overperformer", een coach die teams beter laat presteren dan op basis van de kwaliteit van het spelersmateriaal mag worden verwacht. Volgens Steijn zelf is hij vooral een teamspeler. "Ik zorg ervoor dat de spelers en staf in een veilige omgeving werken en zet spelers op de juiste plek. Ik laat mensen in hun kracht werken."

Steijn laat teams geen oogstrelend voetbal spelen

Zonder zijn naam te noemen refereerde Steijn aan Erik ten Hag, die begin 2018 zonder Ajax-achtergrond werd aangesteld in de hoofdstad. "Enkele Ajax-trainers voor mij begonnen hier in dezelfde situatie en hebben veel gewonnen. Daar houd ik me aan vast."

Steijn heeft niet de reputatie van een trainer die zijn teams oogstrelend voetbal laat spelen, zoals van Ajax-coaches wordt verwacht. "Bij Sparta heb ik nagestreefd aanvallend te spelen, maar ik wilde ook voor de winst gaan", verklaart Steijn zijn pragmatische houding. "Nu ben ik bij een topclub terechtgekomen waar je ook de beste spelers hebt."

De doelstellingen van Ajax zijn helder. "Kampioen worden en aanhaken bij de Europese top", zei Steijn, wiens nieuwe werkgever afgelopen seizoen slechts als derde finishte, op dertien punten van Feyenoord.

Mislintat vertelde dat er vier kandidaten waren voor het hoofdtrainerschap van Ajax waren, maar wilde niet zeggen wie de andere gegadigden waren. "Maurice won het duidelijk. Vanaf het begin stond hij op de A-lijst. Ajax is ook een club die kansen geeft aan spelers en trainers. Met Ten Hag is dat zeer succesvol gebleken."

De bestuurder twijfelt er na gesprekken met de nieuwe coach niet aan dat Steijn "Ajax-voetbal" kan spelen. "Dat zag je afgelopen seizoen bij Sparta in de manier van druk zetten en hoe het speelde in de opbouw. Het een sluit het ander ook niet uit. Roger Schmidt speelt bij Benfica heel anders dan bij PSV."

Technisch directeur Sven Mislintat (links) naast de door hem aangestelde hoofdtrainer Maurice Steijn. Foto: Pro Shots

Steijn neemt taken over van Heitinga

Steijn is de opvolger van interim-coach John Heitinga, die op zijn beurt eind januari de ontslagen Alfred Schreuder opvolgde. Woensdag werd ook bekend dat Said Bakkati een van de assistenten van de nieuwe hoofdtrainer wordt. Het ligt in de lijn der verwachting dat Hedwiges Maduro eveneens een rechterhand van Steijn wordt. Maduro is momenteel nog assistent-trainer van Almere City FC.