Mbappé vindt dat spelers direct van het veld moeten stappen bij racisme

Kylian Mbappé vindt dat spelers direct van het veld moeten stappen als een van hen racistisch wordt bejegend door het publiek. De 24-jarige aanvaller van Paris Saint-Germain pleit voor meer solidariteit tussen voetballers.

"Wij spelers hebben de macht om dingen te veranderen", zegt Mbappé in een interview in La Gazzetta dello Sport. "Bij racisme moeten voetballers van het veld gaan. We kunnen het niet toestaan dat een minderheid het voor de rest vergalt."