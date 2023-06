FC Utrecht neemt clubtopscorer Romeny transfervrij over van FC Emmen

Ole Romeny speelt volgend jaar gewoon weer in de Eredivisie. De 22-jarige aanvaller verruilt het gedegradeerde FC Emmen voor FC Utrecht. De transfervrije Romeny heeft in de Domstad een contract voor drie seizoenen getekend.

"Ole is een speler met veel creativiteit en techniek", zegt FC Utrecht-directeur Jordy Zuidam. "Hij heeft deze eigenschappen het afgelopen seizoen gekoppeld aan rendement."

Dit seizoen maakte Romeny elf Eredivisie-doelpunten voor Emmen, waarmee hij clubtopscorer werd. De jeugdinternational had een aflopend contract bij Emmen, dat afgelopen weekend degradeerde naar de Keuken Kampioen Divisie. In de play-offs was Almere City over twee wedstrijden te sterk.

Romeny doorliep de jeugdopleiding van NEC en maakte in 2018 zijn debuut voor de hoofdmacht. Na een verhuurperiode bij Willem II nam Emmen hem in januari 2022 over van NEC. Sindsdien speelde de geboren Nijmegenaar 51 wedstrijden voor Emmen, waarin hij veertien keer scoorde.

"Wij hebben het vertrouwen dat er nog veel rek in zijn kwaliteiten zit en gaan hem helpen bij het zetten van de volgende stappen in zijn ontwikkeling", zegt Zuidam. "Ole kan op meerdere plekken in de voorhoede uit de voeten en we zijn blij dat hij ons van extra offensieve stootkracht voorziet vanaf het komende seizoen."

Heracles Almelo versterkt zich met De Keersmaecker

Er is ook nog transfernieuws uit Almelo. Brian De Keersmaecker heeft voor vier seizoenen getekend bij Heracles Almelo, dat dit seizoen kampioen werd van de Keuken Kampioen Divisie. De 23-jarige Belgische middenvelder komt over van FC Eindhoven.

De Keersmaecker speelde in de jeugdopleidingen van de Belgische clubs Club Brugge en Beerschot. Bij Beerschot maakte hij in 2019 zijn profdebuut. In 2020 tekende hij een contract bij FC Eindhoven, waarvoor hij drie seizoenen speelde. Hij kwam tot 99 wedstrijden voor de Brabantse club.