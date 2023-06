Modric en Dalic willen geschiedenis schrijven tegen 'schitterend' Oranje

Aanvoerder Luka Modric en bondscoach Zlatko Dalic benadrukken dat Kroatië vol motivatie begint aan de finaleronde van de Nations League. De Kroaten willen voor het eerst in de historie een beker pakken. Maar ze zijn ook lovend over Oranje, dat woensdag de tegenstander is in de halve finale in De Kuip.

"We zijn net zo gemotiveerd als op het WK in Qatar", zei Dalic dinsdag op een persconferentie van de Kroatische ploeg in De Kuip. Hij leidde de Kroaten in Qatar naar WK-brons, nadat ze in 2018 al WK-zilver hadden veroverd in Rusland.

"We willen nu bereiken wat we nog nooit bereikt hebben", zei Dalic. "Als we de Nations League winnen, schrijven we geschiedenis."

Toch is de eindzege in eerste instantie niet het doel van de Kroaten, vertelde Dalic. "We zijn hier om een medaille te pakken. Als we verliezen van Oranje, dan gaat niemand van ons naar huis. Dat willen ze ook niet. Elke medaille is iets moois."

'We zijn vol energie'

Modric zat naast Dalic op de persconferentie en omschreef de kansen van de Kroaten tegen Oranje als fiftyfifty. "We zijn vol energie en zijn er klaar voor om tot het uiterste te gaan", zei de 37-jarige middenvelder van Real Madrid. "Dat zal ook moeten, want dit Nederland heeft een sterk team en speelt thuis."

Dalic noemde Oranje zelfs een "schitterend team met prachtige spelers". "Nederland heeft alleen maar spelers die in de internationale top spelen, plus talenten die de Europese top kunnen halen."

De halve finale tussen Nederland en Kroatië begint woensdag om 20.45 uur. De wedstrijd staat onder leiding van de Roemeense scheidsrechter István Kovács.