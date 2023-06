Minimaal 14.000 Kroaten naar De Kuip: 'Afwachten of het voelt als thuisduel'

De Kroatische ploeg wordt woensdagavond massaal gesteund tijdens de halve finale van de Nations League tegen Oranje. Minimaal 14.000 Kroaten hebben een kaartje weten te bemachtigen voor het duel in De Kuip, die een capaciteit van 51.000 heeft.

"Het is afwachten of het echt zal voelen als een wedstrijd in eigen land", zei bondscoach Ronald Koeman dinsdag op zijn persconferentie in De Kuip. "Ja, ook ik heb gehoord dat er veel Kroaten zullen zijn."

Kroatië heeft slechts 3,9 miljoen inwoners, maar de Kroatische supporters komen ook uit andere landen. Zo wonen er bijna een half miljoen Kroaten in Duitsland. Voor hen is De Kuip veel minder ver weg.

Het Balkanland behoort al jaren tot de succesvolste voetballanden, met het WK-zilver (2018) en het WK-brons (2022) als recente hoogtepunten. "De afgelopen jaren is gebleken dat de Kroaten moeilijk te verslaan zijn", zei Oranjecaptain Virgil van Dijk, die dinsdag ook aanschoof voor de persconferentie. "Het wordt een hele zware pot."

0:45 Afspelen knop Koeman: ‘Bijlow gaat keepen tegen Kroatië’

'Ik zou die beker graag omhoog houden'

Zowel Koeman als Van Dijk staat voor zijn tweede Nations League-eindronde: vier jaar geleden verloor Oranje in de finale met 1-0 van Portugal. "Dat was de eerste editie. Toen hadden we misschien iets minder goed door wat voor prijs dit is", zei Van Dijk. "Nu weten we dat wel. Het gevoel dat we deze prijs echt willen winnen is absoluut daar. Ik zou die beker graag omhoog houden."

Koeman: "We moeten ook beseffen dat we als Nederland niet vaak de kans hebben een prijs te pakken. Dat besef is er. We willen deze kans grijpen."

De halve finale tussen Nederland en Kroatië begint woensdag om 20.45 uur en staat onder leiding van de Roemeense scheidsrechter István Kovács.