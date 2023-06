Mbappé reageert op berichten over overstap naar Real: 'Leugens'

Kylian Mbappé heeft dinsdag gereageerd op een artikel dat hem in verband brengt met een overstap naar Real Madrid. De aanvaller ontkent dat hij deze zomer in de Spaanse hoofdstad tekent en zegt dat hij zijn tot medio 2024 lopende contract bij Paris Saint-Germain wil uitdienen.

"Leugens", schrijft Mbappé op Twitter. Daarmee reageert hij op het verhaal van Le Parisien, waarin staat dat de aanvaller deze zomer naar Real Madrid wil overstappen.

Mbappé heeft in zijn tot 2024 lopende contract een optie om met een seizoen te verlengen. In een brief aan de clubleiding heeft hij maandag laten weten daar geen gebruik van te willen maken. Volgens de geboren Parijzenaar was de clubleiding al een jaar op de hoogte van zijn voornemen om niet te verlengen.

"Ik heb al gezegd dat ik volgend seizoen bij PSG speel, waar ik erg gelukkig ben", vervolgt Mbappé zijn tweet. PSG en de sterspeler staan daarmee lijnrecht tegenover elkaar. De clubleiding wil dat Mbappé zijn contract verlengt of anders nog deze zomer vertrekt, zodat de club nog een transfersom kan ontvangen.

Mbappé was afgelopen zondag toeschouwer bij de finale van Roland Garros. Foto: Getty Images

Derde zomer op rij geruchten over vertrek Mbappé

Het is niet de eerste keer dat er gespeculeerd wordt over een vertrek van de 68-voudig international van Frankrijk, die sinds 2017 in Parijs speelt. In de zomer van 2021 bood Real Madrid al 180 miljoen euro voor de diensten van Mbappé. De steenrijke Qatarese eigenaren van PSG wezen het bod af.

Na veel geruchten besloot Mbappé in de zomer van 2022 op de valreep zijn aflopende contract te verlengen, met twee jaar plus een optie voor een extra jaar. Hij werd met een salaris van 80 miljoen euro per jaar de best betaalde speler van PSG. Naar verluidt zou hij een bonus krijgen van tientallen miljoen euro's per jaar als hij in dienst blijft bij PSG.

Het wordt een transferzomer met veel veranderingen voor PSG. De club werd voor de achtste keer in tien jaar kampioen van Frankrijk, maar werd ook opnieuw vroeg in de Champions League uitgeschakeld. Hierop werd trainer Christophe Galtier ontslagen, die pas sinds de zomer van 2022 aan het roer stond. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt in de dugout.

De club zag verder wereldkampioen Lionel Messi transfervrij naar Inter Miami vertrekken, terwijl ook verdediger Sergio Ramos de club gaat verlaten. Ook de toekomst van Neymar, die nog altijd de duurste speler ter wereld is, is onzeker. De clubleiding van PSG zou er niet rouwig om zijn als de Braziliaan zou vertrekken. Voor hem is interesse uit Saoedi-Arabië.