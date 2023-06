Vier jaar cel voor man die trainer Van Bommel belaagde om contract bij Antwerp

Delen via E-mail

De man die ruim een half jaar geleden Royal Antwerp-trainer Mark van Bommel belaagde, moet vier jaar de cel in. De 25-jarige Somaliër bedreigde Van Bommel en zijn gezin met de dood om een voetbalcontract af te dwingen, heeft de rechtbank in Antwerpen dinsdag vastgesteld.

Van Bommel werd in de nacht van 24 op 25 oktober in zijn parkeergarage opgewacht door een man met een vuurwapen. De oud-international reed snel weer achteruit de garage uit, waarbij hij op een andere auto botste. De overvaller zette het op een lopen toen het alarm afging.

Op Van Bommels Porsche trof de politie na de mislukte overval een zender aan, die leidde naar de iPhone van de Somaliër Jamaleh Haban M. In eerste instantie leek M. - die volgens de Belgische justitie 25 jaar is, maar zelf beweert 17 te zijn - het te hebben gemunt op de auto of het horloge van Van Bommel. Maar hij bleek uit te zijn op een profcontract bij Royal Antwerp.