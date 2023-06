Oranje met Bijlow als doelman in halve finale Nations League tegen Kroatië

Justin Bijlow verdedigt woensdag het doel van Oranje in de halve finale van de Nations League tegen Kroatië. De Feyenoord-keeper krijgt daarmee de voorkeur boven Andries Noppert van sc Heerenveen en Mark Flekken van SC Freiburg.

Koeman bevestigde dinsdag op een persconferentie in De Kuip dat zijn keuze op Bijlow is gevallen. "Ik twijfelde nog of ik het moest zeggen, maar de keepers weten het al."

NEC-sluitpost Jasper Cillessen, die keepte tijdens de EK-voorrondeduels van maart, maakt geen deel uit van de definitieve selectie. Cillessen is de afgelopen maanden uit vorm.

De 25-jarige Bijlow veroverde afgelopen seizoen de landstitel met Feyenoord. De Rotterdammer speelde tot nu toe zes interlands, allemaal in 2021. Destijds kreeg hij de voorkeur van Louis van Gaal.

Mede door blessureleed verloor Bijlow daarna zijn basisplaats in Oranje. Van Gaal koos tijdens het WK in Qatar voor Noppert, die recent zijn rentree maakte bij sc Heerenveen na een kwetsuur. Bijlow zat toen wel in de selectie, net als Remko Pasveer.

In maart ontbrak Bijlow wegens een polsblessure bij Oranje, maar tegen Kroatië viert de Feyenoord-keeper na twee jaar dus zijn comeback in de nationale ploeg. Koeman wilde niet zeggen of hij gaat wisselen als het aankomt op een strafschoppenserie.

Aké kan starten in De Kuip

Koeman wilde verder geen namen prijsgeven van zijn basisopstelling, maar vertelde wel dat hij over een fitte selectie beschikt. "We hebben goede trainingsdagen gehad. Ik ben optimistisch", zei de bondscoach.

Nathan Aké lijkt gewoon te gaan starten. Hij meldde zich maandag pas laat in de avond in het trainingskamp van Oranje en trainde dinsdagochtend voor het eerst mee. De verdediger van Manchester City werd maandagmiddag in Engeland gehuldigd voor het winnen van de Champions League.

Mogelijk neemt Aké centraal achterin de plek in van Matthijs de Ligt, die geblesseerd is afgehaakt. Het kan ook dat Koeman kiest voor Jurriën Timber, Lutsharel Geertruida of Sven Botman en dat Aké linksback staat. Denzel Dumfries, die de Champions League-finale verloor met Internazionale, trainde maandag al mee en is eveneens klaar om te starten tegen Kroatië.

De halve finale tussen Nederland en Kroatië begint woensdag om 20.45 uur. De wedstrijd wordt gespeeld in De Kuip en staat onder leiding van de Roemeense arbiter István Kovács. Om het andere finaleticket strijden Spanje en Italië. Die halve eindstrijd is donderdag in De Grolsch Veste in Enschede.

Vier jaar geleden reikte Oranje, eveneens onder leiding van Koeman, tot de finale van de Nations League. Daarin was gastland Portugal met 1-0 te sterk door een goal van Gonçalo Guedes.