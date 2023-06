Aké meldt zich dag voor start Nations League-eindronde onder applaus bij Oranje

Delen via E-mail

Het Nederlands elftal is dinsdag met Nathan Aké aan de laatste training voor de halve finale van de Nations League tegen Kroatië begonnen. De verdediger werd maandag nog in Manchester gehuldigd voor de winst van de Champions League.

Aké kreeg maandagavond met zijn ploeggenoten een open bustour door de binnenstad van Manchester. Direct na de festiviteiten vloog hij naar Nederland. In Zeist werd hij met applaus ontvangen door zijn ploeggenoten van Oranje.

Denzel Dumfries trainde dinsdag ook mee. De rechtsback verloor zaterdag in de finale van de Champions League met Internazionale van het Manchester City van Aké (1-0). Dumfries voegde zich zondag al bij de selectie van bondscoach Ronald Koeman.

Naast Dumfries en Aké waren er 22 spelers aanwezig op de training op de KNVB Campus. Daar was Clarence Seedorf, die is voorgedragen als lid van de raad van commissarissen van de KNVB, een van de aandachtige toeschouwers.

Een van de 24 aanwezigen op het veld was Daley Blind. Hij is de vervanger van Matthijs de Ligt, die zaterdag op de training een kuitblessure opliep. De verdediger van Bayern München is de hele eindronde niet inzetbaar. Tijjani Reijnders zit bij de groep als reserve.