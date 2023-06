Ajax bevestigt komst hoofdtrainer Steijn: 'Hij is klaar voor de stap omhoog'

Delen via E-mail

Ajax heeft de aanstelling van Maurice Steijn bevestigd. De 49-jarige Hagenaar, die overkomt van Sparta Rotterdam, heeft zijn handtekening gezet onder een driejarig contract bij de Amsterdammers. Said Bakkati wordt een van de assistent-trainers van Steijn.

"Hij is klaar voor de stap omhoog, daar ben ik van overtuigd", zegt technisch directeur Sven Mislintat op de clubsite van Ajax.

Steijn en Ajax waren volgens verschillende media zondagavond al rond over een verbintenis. Ajax hoefde toen alleen nog een akkoord met Sparta Rotterdam te bereiken, omdat Steijn bij die club nog een contract tot de zomer van 2024 had.

Binnen een dag kwamen de clubs eruit, waarna woensdag de bevestiging vanuit Ajax kwam. Steijn kon dankzij een clausule in zijn contract voor een gelimiteerde transfersom naar de Johan Cruijff ArenA verhuizen. Volgens De Telegraaf gaat het om een bedrag van 400.000 euro.

Eerder was Steijn hoofdtrainer van ADO Den Haag, VVV-Venlo, Al Wahda uit de Verenigde Arabische Emiraten en NAC Breda. Eind vorig seizoen streek hij neer bij Sparta Rotterdam, dat hij naar de knappe zesde plaats leidde, de hoogste notering van de traditieclub sinds 1996. In de finale van de play-offs om Europees voetbal ging Sparta onderuit tegen FC Twente.

"Maurice is inmiddels grofweg twintig jaar als trainer actief in het betaalde voetbal, waarvan ruim twaalf jaar als hoofdtrainer", zegt Mislintat. "Hij heeft bij alle clubs waar hij werkzaam was veel betere resultaten behaald dan vooraf werd verwacht. Hij heeft dus meermaals met zijn teams aangetoond een echte overperformer te zijn."