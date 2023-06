Duitsland speelt in duizendste interland op het nippertje gelijk tegen Oekraïne

Duitsland heeft maandag met 3-3 gelijkgespeeld tegen Oekraïne. De ploeg van bondscoach Hansi Flick leek in het jubileumduel op weg naar een nederlaag, maar kwam in een doelpuntrijke slotfase langszij.

Duitsland kwam in het Weserstadion in Bremen al na zes minuten op voorsprong door een goal van Niclas Füllkrug. Een kwartier later maakte Viktor Tsyhankov gelijk. Een paar minuten later kwam Oekraïne op voorsprong door een eigen doelpunt van Antonio Rüdiger.