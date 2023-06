Zweedse voetbalster: Moesten geslachtsdeel laten zien bij WK van 2011

De voetbalsters van het Zweden moesten bij het WK in 2011 hun geslachtsdeel laten zien. Hiermee moesten ze bewijzen dat ze vrouw waren. Dat zegt Nilla Fischer volgens de Engelse krant The Guardian in een boek over haar loopbaan.

Volgens 194-voudig international Fischer moesten de speelsters hun geslachtsdeel in opdracht van de dokter aan een fysiotherapeute laten zien. Ze zegt dat hiertoe werd besloten nadat er klachten waren gekomen dat de selectie van Equatoriaal-Guinea uit mannen zou bestaan.

"Er werd ons gezegd dat we ons daar beneden niet moesten scheren en dat we onze genitaliën moesten laten zien. Niemand begreep er wat van, ook niet van het niet scheren", zegt de 38-jarige Fischer.

"Er was wel twijfel of we het moesten doen, maar niemand wilde het risico nemen om het WK te missen. We hebben het gedaan, hoe pijnlijk en vernederend het ook voelde."

Fischer zegt dat de dokter en de fysiotherapeute samen iedere kamer afgingen. "We voelden ons allemaal veilig binnen het team. Maar het was een hele vreemde situatie en zeer oncomfortabel."