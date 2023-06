In beeld Selectie Almere City gehuldigd na historische promotie

Almere City is maandag in het centrum van de stad gehuldigd voor de promotie naar de Eredivisie. De ploeg van trainer Alex Pastoor won zondag van FC Emmen en speelt komend seizoen voor het eerst in de geschiedenis op het hoogste niveau.

Duizenden fans verzamelden zich in de binnenstad van Almere voor de huldiging. Foto: ANP

De spelers van Almere City schreven geschiedenis: volgend seizoen speelt voor het eerst een club uit Flevoland in de Eredivisie. Foto: ANP

Uiteraard was ook het Gouden Schild aanwezig op het podium, waar de voltallige selectie uitbundig feestvierde. Foto: Pro Shots

Jong en oud kwamen op het feest af. Almere City verzekerde zich van promotie door zondag met 1-2 bij FC Emmen te winnen, nadat het eerste duel in 2-0 was geëindigd. Foto: ANP

Ook assistent-trainer Hedwiges Maduro was present. De geruchten gaan dat hij naar Ajax vertrekt, maar Alex Pastoor ziet dat niet zitten. "Who is Ajax?", zei de hoofdtrainer van Almere City tegen ESPN. Foto: Pro Shots