Feyenoord huurt jonge Gambiaanse vleugelspeler Minteh van Newcastle United

Feyenoord heeft zich maandag versterkt met Yankuba Minteh. De achttienjarige vleugelaanvaller uit Gambia wordt gehuurd van Newcastle United, dat hem heeft gekocht van Odense BK.

Minteh kwam een jaar geleden vanuit Gambia naar Denemarken en maakte een goede indruk bij Odense. In zeventien wedstrijden was de Afrikaan goed voor vier goals en zes assists. Hij verdiende onder meer zijn eerste oproep voor Gambia.

Minteh, die ondanks zijn jonge leeftijd aansluit bij het eerste van Feyenoord, is de vierde zomeraanwinst in De Kuip. De landskampioen haalde eerder al middenvelders Ramiz Zerrouki (FC Twente) en Thomas van den Belt (PEC Zwolle) binnen. Eerder op de dag kwam daar verdediger Antef Tsoungui bij.

De twintigjarige jeugdinternational van België komt transfervrij over van Brighton & Hove Albion, waar hij in de beloften speelde. In tegenstelling tot Minteh sluit Tsoungui naar verwachting aan bij de beloften.

Het Feyenoord van trainer Arne Slot oefent volgende maand in de voorbereiding tegen Hertha BSC, Club Brugge, Union Saint-Gilloise en Benfica. Tussendoor gaan de Rotterdammers op trainingskamp in Oostenrijk. Op 4 augustus is PSV de tegenstander in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.