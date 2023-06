Steijn wordt nieuwe trainer van Ajax: zo verliep zijn carrière tot nu toe

Maurice Steijn wordt de nieuwe trainer van Ajax, dat bevestigt zijn huidige club Sparta Rotterdam maandag. Daarmee zal de geboren Hagenaar voor het eerst een topclub leiden. Zo verliep de carrière van de coach tot nu toe.

ADO Den Haag (2011-2014)

Na zijn actieve spelerscarrière, die hem langs ADO Den Haag en NAC Breda bracht, richt Steijn zich op het trainersvak. De coach volgt de PABO, geeft les in het basisonderwijs en begint in 2005 als jeugdtrainer bij zijn jeugdliefde ADO Den Haag.

In zijn geboortestad werkt Steijn zich omhoog. Als Raymond Atteveld in 2010 wordt ontslagen, wordt de Hagenaar naar voren geschoven als interim-trainer. Dat avontuur duurt maar een paar maanden, ook al behoedt bij de club voor degradatie.

Een jaar later krijgt hij alsnog de kans. John van den Brom vertrekt vlak voor de start van het seizoen naar Vitesse en ADO Den Haag schuift assistent Steijn door. Hij is direct onderdeel van clubgeschiedenis. ADO Den Haag speelt na 23 jaar weer Europees voetbal, maar haalt onder Steijn het hoofdtoernooi van de Europa League niet.

Steijn heeft het lastig in zijn eerste seizoen: hij houdt ADO nipt in de Eredivisie. Daarna gaat het een stuk beter, maar populair wordt de uitgesproken coach bij de achterban nooit. Na een slechte reeks wordt hij in februari 2014 ontslagen.

Maurice Steijn debuteert bij ADO Den Haag als trainer. Foto: Pro Shots

VVV-Venlo (2014-2019)

Na eerdere vrijages gaat Steijn vlak na zijn ontslag bij ADO in op een aanbieding van VVV-Venlo. De club is dan net promotie naar de Eredivisie misgelopen en snakt naar een rentree op het hoogste niveau.

Ook Steijn lukt het aanvankelijk niet om de Limburgers weer naar de Eredivisie te brengen. In zijn eerste twee jaar worden de play-offs steeds het eindstation voor VVV. In zijn derde seizoen is het wel raak. VVV kroont zich op dominante wijze tot kampioen en keert in 2017 terug op het hoogste niveau.

Steijn krijgt veel lof voor de promotie en wint de Rinus Michels Award voor de beste trainer van het jaar. Dat hij die erkenning verdient, bewijst hij in de twee jaren erop in de Eredivisie.

VVV handhaaft zich redelijk eenvoudig op het hoogste niveau. Groot is dan ook de verbazing als de kroonprins van het Nederlandse trainersgilde in 2019 naar de Verenigde Arabische Emiraten vertrekt voor een lucratief avontuur bij Al Wahda.

Steijn juicht na de promotie met VVV-Venlo. Foto: ANP

Al Wahda (2019)

Lang houdt Steijn het niet vol in de zandbak. De opvolger van Henk ten Cate neemt zijn hele gezin mee naar de Emiraten, onder wie zijn zoon Sem, een talentvol voetballer. Na vier maanden kunnen ze alweer naar huis. Steijn wordt na drie wedstrijden ontslagen vanwege teleurstellende resultaten.

Steijn houdt het slechts vier maanden vol in de Emiraten. Foto: ANP

NAC Breda (2020-2021)

Steijn zit maandenlang zonder club, maar in juni 2020 komt daar verandering in. De Hagenaar tekent bij NAC Breda. Die stap lijkt het begin van een droomhuwelijk: Steijn speelde van 1999 tot 2001 voor NAC en past met zijn straatvechtersmentaliteit uitstekend bij de club, die door het leven gaat als 'Klein Feyenoord'.

Zijn verblijf in Breda draait echter uit op een vechtscheiding. Steijn raakt verwikkeld in een machtsstrijd met clubicoon en technisch directeur Ton Lokhoff over de samenstelling van de selectie.

Als NAC door een verrassende nederlaag tegen NEC (1-2) promotie misloopt en Lokhoff vervolgens vertrekt, is de trainer de gebeten hond. Vooral bij Pierre van Hooijdonk, die zijn zoon Sydney gepasseerd zag worden door Steijn.

Steijn ontvangt naar eigen zeggen bedreigingen. Het huis van de trainer wordt bewaakt en zijn kinderen kunnen niet thuis slapen. Daarop besluit Steijn uit veiligheidsoverwegingen op te stappen bij NAC Breda.

Het avontuur bij NAC draait uit op een vechtscheiding voor Steijn. Foto: ANP

Sparta Rotterdam (2022-2023)

De uitgangspositie is dramatisch. Met nog vier wedstrijden te gaan staat hekkensluiter Sparta Rotterdam in april 2022 op de rand van degradatie. Toch stapt Steijn in bij de Kasteelclub. Eerder dan verwacht. De Hagenaar zou het seizoen erop pas beginnen bij de club, maar hij wil de club van de ondergang redden.

Steijn voltooit met Sparta een sprookje. In de vier resterende wedstrijden haalt de club maar liefst tien punten, waardoor de club zich wonderwel handhaaft op het hoogste niveau. Steijn is de gevierde man op Spangen.

In het daaropvolgende seizoen weet Steijn het kunststukje te overtreffen. Hij gidst Sparta met realistisch voetbal naar de zesde plaats, de hoogste eindklassering van de club in 26 jaar tijd. De finale van de play-offs om Europees voetbal gaat zondag weliswaar verloren tegen FC Twente, maar Steijn heeft Ajax dan al genoeg overtuigd.