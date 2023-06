Promotierel in Frankrijk komt na tien dagen ten einde: FC Metz naar Ligue 1

In Frankrijk is maandag na tien dagen een heuse promotierel ten einde gekomen. De wedstrijd tussen Girondins de Bordeaux en Rodez AF, die werd gestaakt nadat een fan een speler had aangevallen, wordt niet meer uitgespeeld. Hierdoor promoveert FC Metz naar de Ligue 1.

Vrijdag 2 juni speelde Bordeaux de laatste competitiewedstrijd van het seizoen tegen Rodez. Bij een overwinning met meer dan vijf doelpunten verschil zouden 'Les Girondins' tweede worden in de Ligue 2 en naar het hoogste niveau in Frankrijk promoveren.

In de 22e minuut kwam Bordeaux op achterstand door een goal van Lucas Buadés. Terwijl de 25-jarige middenvelder zijn doelpunt vierde, werd hij aangevallen door een supporter. Hij moest het veld per brancard verlaten en de scheidsrechter besloot het duel definitief te staken.

Daarop diende Bordeaux een klacht in bij de Franse voetbalbond LFP met het verzoek om de wedstrijd op een later moment uit te spelen. De tuchtcommissie van de bond ging daar niet in mee en gaf de club daarnaast een punt aftrek voor volgend seizoen.

In een reactie op Twitter laat Bordeaux weten de beslissing onacceptabel te vinden. "De tuchtcommissie heeft een onbegrijpelijke en onevenredige beslissing genomen." De club zegt het besluit te gaan aanvechten.

Rodez zal opgelucht ademhalen. De club was met FC Annecy verwikkeld in een degradatiestrijd, maar is dankzij de drie punten verzekerd van lijfsbehoud.

