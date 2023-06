Oranjeopponent Kroatië extreem succesvol in penaltyseries: Hoe kan dat?

Zes maanden na het penaltydrama van het Nederlands elftal in de WK-kwartfinale tegen Argentinië wacht mogelijk een nieuwe strafschoppenreeks. Oranje treft woensdag in de halve finale van de Nations League Kroatië, dat de afgelopen jaren grote indruk maakte in series. Wat is het verhaal achter het Kroatische penaltysucces?

Bondscoach Ronald Koeman kent de cijfers. "Laten we hopen dat we het in negentig of 120 minuten kunnen beslissen", zei hij dinsdag met een glimlach op de persconferentie van Oranje in De Kuip.

Nee, op basis van de cijfers is het niet verstandig om een strafschoppenserie aan te gaan tegen Kroatië. De Kroaten hebben een reputatie, nadat ze op het WK van 2018 zowel in de achtste finale (tegen Denemarken) als in de kwartfinale (tegen gastland Rusland) via strafschoppen doorgingen. En dat herhaalde de ploeg van bondscoach Zlatko Dalic op het WK vorig jaar in Qatar. Daar werd vanaf 11 meter afgerekend met Japan en topfavoriet Brazilië

Het contrast is enorm met Oranje, dat tegen de Argentijnen door missers van Virgil van Dijk en Steven Berghuis (en doordat Andries Noppert geen strafschop keerde) werd uitgeschakeld. Alle initiatieven van toenmalig bondscoach Louis van Gaal - tot wetenschappelijke testen aan toe - ten spijt.

Nu Koeman bondscoach is, zijn strafschoppen een minder groot item bij Oranje. "Wij geven minder aandacht aan strafschoppen", zei hij dinsdag. "We trainen er wel op, omdat we weten hoe belangrijk strafschoppen kunnen zijn. Maar het moment en de druk kun je niet trainen. Sta je 3-0 voor, dan loop je lachend naar de stip. Dat is anders dan de vijfde nemen in een serie in een volle Kuip."

Ervaren penaltynemers Kroatië Kramaric - 42 penalty's, 37 raak (88,1 procent) Modric - 29 penalty's, 24 raak (82,8 procent) Vlasic - 17 penalty's, 12 raak (70,1procent) Majer - 14 penalty's, 14 raak (100 procent) Perisic - 13 penalty's, 8 raak (61,5 procent) Brozovic - 9 penalty's, 7 raak (77,8 procent)

'Er is geen revolutionaire trainingsmethode'

Het lijkt erop dat er bij Kroatië ook geen wetenschappelijk penaltyplan ligt. "Nee, volgens mij is er geen geheim of revolutionaire trainingsmethode", zegt journalist Vulas Frane, die de Kroatische ploeg al jaren volgt voor de krant Slobodna Dalmacija. "Onze spelers zijn ook verre van foutloos vanaf de stip."

Op het WK 2018 misten in totaal vier Kroaten een strafschop en in Qatar schoot Marko Livaja in de serie tegen Japan tegen de paal. Toch hebben de Kroaten met Luka Modric, Andrej Kramaric en vooral Lovro Majer (veertien strafschoppen, veertien keer raak) meer specialisten in hun Nations League-selectie dan Oranje.

"Maar het zijn de keepers die steeds het verschil maken voor ons in een penaltyserie", vervolgt Frane. "Op het WK 2018 was dat de inmiddels gestopte Danijel Subasic en nu hebben we Dominik Livakovic."

De 28-jarige Livakovic schreef op het WK in Qatar geschiedenis door in de serie tegen Japan drie strafschoppen te keren. Hij was de derde keeper ooit die dat presteerde op een WK. Frane: "En dat terwijl hij voor het WK niet te boek stond als specialist."

Percentage penalty's die geen goal werden Livakovic - 19 uit 63 ( 30,2 procent )

- 19 uit 63 ( ) Noppert - 2 uit 9 ( 22,2 procent )

- 2 uit 9 ( ) Bijlow - 5 uit 29 ( 17,2 procent )

- 5 uit 29 ( ) Flekken - 4 uit 29 (13,8 procent)

Vreugde bij Kroatië na de penaltyserie tegen Japan op het WK in Qatar. Foto: Getty Images

'Geen psychologische oorlogsvoering bij Livakovic'

De 28-jarige Livakovic, die speelt voor Dinamo Zagreb, kan wel veel betere penaltycijfers overleggen dan Oranjekeepers Justin Bijlow, Andries Noppert en Mark Flekken. Van de 63 strafschoppen die hij tot dusver in zijn carrière tegen kreeg, gingen er negentien (30,1 procent) niet in.

Het doet qua cijfers denken aan de Argentijnse penaltykiller Emiliano Martínez, die Oranje dwarszat op het WK. Maar de stijl van Livakovic bij een strafschop is totaal anders. "Martínez haalt rond een penalty alles uit de kast. Die psychologische oorlogsvoering zie je niet bij Livakovic. Die hangt niet de clown uit", vertelt Harm Zeinstra, oud-doelman van FC Emmen en SC Cambuur en schrijver van het boek De Keeperscode.

Zeinstra noemt Livakovic een "reactieve" penaltykeeper. "Hij blijft heel lang, heel stilstaan en gaat dan op het laatste moment pas naar de hoek. Hij gokt niet vroeg. Dat is ook niet nodig, omdat zijn timing top is. Ja, zijn reactiesnelheid is zó scherp, dat hij met zijn 1,88 meter - en dat is niet superlang voor een keeper - toch op tijd in de hoek kan komen. Daarin blinkt Livakovic echt uit. En volgens mij doet hij zijn huiswerk goed. Hij lijkt vaak te weten waar de speler gaat schieten."

Dat lijkt inderdaad zo te zijn. "Hoe dit kan? Ik heb de tegenstanders goed geanalyseerd", zei Livakovic, nadat hij in de achtste finale van het WK drie strafschoppen gekeerd had tegen Japan. "En verder is het een kwestie van gevoel. Dat heeft mij en Kroatië verder geholpen. Hopelijk doen we dit nog veel vaker in een penaltyserie."