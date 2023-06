Eredivisie krijgt vanaf volgend seizoen betere doellijn- en buitenspelcamera's

In de Eredivisie worden vanaf volgend seizoen betere doellijn- en buitenspelcamera's gebruikt, zo is maandag bekendgemaakt. Daarmee kan nog nauwkeuriger worden bepaald of de bal de doellijn is gepasseerd en of een speler buitenspel staat.

In alle achttien Eredivisie-stadions komen vier extra camera's ter hoogte van de doellijn. Dit nieuwe systeem is volgens de Eredivisie CV nauwkeuriger dan de huidige doellijntechnologie, waarbij scheidsrechters een melding op hun horloge ontvangen als een bal de doellijn is gepasseerd.

De buitenspelcamera's krijgen ook een upgrade, van hd- naar 4K-kwaliteit. Daardoor ontstaat een breder zichtveld en kan scherper worden ingezoomd bij buitenspelsituaties, zonder dat de beeldkwaliteit afneemt.

Dit seizoen ontstond een paar keer ophef over de buitenspelcamera's. Zo werd in april een treffer van Ajax tegen Go Ahead Eagles afgekeurd vanwege buitenspel, terwijl het op de beelden geen buitenspel leek. De VAR mocht de treffer alleen niet toekennen omdat hij door de positie van de camera's geen lijntjes kon trekken. Dit tot woede van trainer John Heitinga.