Wijnaldum is na 'seizoen van vier maanden' extra blij met Nations League

Georginio Wijnaldum is erop gebrand om zijn zware seizoen op een mooie manier af te sluiten met Oranje. Voor het tweede jaar op rij speelde de middenvelder veel minder dan hij hoopte en dat was mentaal niet altijd makkelijk.

"Een weggegooid seizoen? Nou, zo wil ik het niet noemen. Dit gebeurt nou eenmaal in het voetbal, maar het was wel vervelend", zegt Wijnaldum, die woensdag met Oranje in de halve finales van de Nations League Kroatië treft.

De 32-jarige middenvelder verruilde Paris Saint-Germain een jaar geleden op huurbasis voor AS Roma, in de hoop weer veel aan spelen toe te komen. Dat liep anders. Door een scheenbeenbreuk miste hij de eerste seizoenshelft en het WK met Oranje in Qatar, waarna hij in april opnieuw geblesseerd raakte. Die hamstringblessure kostte hem slechts enkele weken, maar het viel hem wel zwaarder.

"Na mijn beenbreuk lukte het om positief te blijven. Ik kon me erbij neerleggen en de revalidatie ging goed. Maar die tweede blessure zat me echt dwars. Ik had de weg omhoog weer gevonden. Ik speelde weer hele wedstrijden, maar dat werd ineens afgebroken. Dat was een enorme teleurstelling."

Door de twee blessures bleef de teller voor Wijnaldum dit seizoen steken op 773 minuten in de Serie A. "Alles bij elkaar heb ik een kleine vier maanden kunnen voetballen", zegt de 88-voudig international, die nog een jaar onder contract staat bij Paris Saint-Germain. "Verder heb ik alleen maar gerevalideerd dit seizoen. De afgelopen jaren heb ik weinig blessures gekend. Dit is de andere kant van de medaille."

Georginio Wijnaldum met bondscoach Ronald Koeman. Foto: ANP

'Ben klaar voor twee keer negentig minuten'

Dat hij weinig gespeeld heeft, kan nu ook een voordeel zijn. "Ik was soms vermoeid na een lang seizoen en dan konden de laatste wedstrijden met Oranje zwaar zijn. Nu had het seizoen van mij nog veel langer mogen duren. Ik ben heel blij met deze interlands."

Na zijn moeizame seizoen is het de vraag of Wijnaldum in de basis staat tegen Kroatië. Bondscoach Ronald Koeman zei zaterdag op zijn persconferentie dat hij ook weleens denkt aan een middenveld zonder Wijnaldum. "Het is een van de jongens naar wie ik extra kijk dezer dagen, om uiteindelijk een keuze te maken of hij wel of niet start", vertelde Koeman.

"Voor mijn gevoel ben ik er klaar voor om twee keer negentig minuten of langer te spelen", zegt Wijnaldum. "Ik kijk uit naar deze wedstrijden. Vier jaar geleden haalden we de finale, maar verloren we van Portugal. Hopelijk kunnen we de Nations League nu wel winnen."