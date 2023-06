Slot kan Rinus Michels Award opnieuw winnen, ook Ajax-doelwit Steijn in de race

Delen via E-mail

Arne Slot maakt kans om de Rinus Michels Award voor het tweede jaar op rij te winnen. De trainer van Feyenoord is opnieuw genomineerd voor de prijs van beste trainer/coach van het jaar in de Eredivisie.

Onder leiding van Slot veroverde Feyenoord voor het eerst sinds 2017 de landstitel. Slot won de prijs vorig jaar nadat hij Feyenoord in zijn eerste seizoen naar de finale van de Conference League had geleid. Daarin verloren de Rotterdammers van AS Roma.