AC Milan, Gullit en Ancelotti rouwen om dood Berlusconi: 'Hij is onvergetelijk'

AC Milan en AC Monza zijn in rouw door de dood van Silvio Berlusconi. De markante Italiaan, die eigenaar van beide clubs was, overleed maandag op 86-jarige leeftijd. Ook Ruud Gullit reageert verdrietig op de dood van zijn oud-voorzitter.

"AC Milan is diepbedroefd en rouwt om het overlijden van de onvergetelijke Silvio Berlusconi", schrijft de club op Twitter. De Milanezen vervolgen de verklaring met een quote van Berlusconi: "Morgen zullen we dromen van nieuwe ambities, nieuwe uitdagingen en nieuwe overwinningen. Dank u, meneer de president."

Berlusconi was tussen 1986 en 2017 eigenaar van AC Milan, waarmee hij in 31 jaar tijd 29 prijzen won. Zo veroverde hij twee keer de Europacup I, drie eindzeges in de Champions League en acht landstitels met de club. Dat deed hij met onder anderen de Nederlanders Marco van Basten, Gullit en Frank Rijkaard, die eind jaren tachtig naar Milaan trokken.

Gullit reageert via Instagram op de dood van zijn oud-voorzitter. "Rust zacht, meneer Berlusconi", schrijft hij bij een foto met de voormalige Italiaanse president. "Ik ben voor altijd dankbaar voor de kans die je me hebt gegeven om voor deze iconische club te spelen."

Ook AC Monza, de club die Berlusconi de afgelopen jaren naar de Serie A stuwde, betuigde zijn medeleven. "Dit is een leegte die nooit gevuld kan worden", schrijft de club op Twitter. "Bedankt voor alles, voorzitter."

Sacchi: 'Ik heb alles aan hem te danken'

Ook andere grootheden als Carlo Ancelotti en Arrigo Sacchi reageren bedroefd. "Het verdriet van vandaag kan alle mooie momenten die we samen hebben beleefd niet uitwissen", schrijft Ancelotti, die onder Berlusconi bij AC Milan speelde en van 2001 tot 2009 coach van de club was.

'Wat blijft, is mijn eeuwige dank aan de president, maar vooral een ironische, loyale, intelligente en oprechte man, die fundamenteel was voor mijn loopbaan als voetballer en trainer", besluit de huidige trainer van Real Madrid.

Sacchi is zwaar aangeslagen door het nieuws. "Ik ben er ziek van, ondanks alles had ik dit niet verwacht", zegt de iconische coach tegen het Italiaanse persbureau ANSA. "Hij is een briljante vriend aan wie ik alles te danken heb."