AC Milan en Gullit rouwen om dood Berlusconi: 'Hij is onvergetelijk'

AC Milan en AC Monza zijn in rouw door de dood van Silvio Berlusconi. De markante Italiaan, die eigenaar van beide clubs was, overleed maandag op 86-jarige leeftijd. Ook Ruud Gullit reageert verdrietig op de dood van zijn oud-voorzitter.

"AC Milan is diepbedroefd en rouwt om het overlijden van de onvergetelijke Silvio Berlusconi", schrijft de club op Twitter. De club vervolgt de verklaring met een quote van Berlusconi: "Morgen zullen we dromen van nieuwe ambities, nieuwe uitdagingen en nieuwe overwinningen. Dank u, meneer de president."