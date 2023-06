De Ligt mist Nations League-eindronde in eigen land door kuitblessure

Oranje kan tijdens de Nations League-eindronde niet beschikken over Matthijs de Ligt. De verdediger van Bayern München liep zaterdag op de training een kuitblessure op en is niet inzetbaar.

De KNVB heeft bij de UEFA gevraagd of het mogelijk is om Daley Blind aan te wijzen als De Ligts vervanger. In het geval van een blessure mag een speler namelijk worden vervangen tot vóór de eerste wedstrijd, mits de medische commissie van de UEFA het goedkeurt.

Blind stond net als AZ-middenvelder Tijjani Reijnders stand-by en trainde deze periode al mee met de ploeg van bondscoach Ronald Koeman. De Ligt liep zijn blessure zaterdag op en werkte om die reden zondag binnen een individueel programma af.

De Ligt was na de terugkeer van Koeman als bondscoach weer basisspeler van Oranje. Hij kreeg tijdens de laatste interland tegen Gibraltar de voorkeur boven Jurriën Timber, die nog wel deel uitmaakt van de selectie van de nationale ploeg voor de Nations League.

Programma Nations League 14 juni 20.45 uur (De Kuip): Nederland-Kroatië

15 juni 20.45 uur (De Grolsch Veste): Spanje-Italië

18 juni 15.00 uur (De Grosch Veste): Troostfinale

18 juni 20.45 uur (De Kuip): Finale

Eerder viel Memphis al af

Door het wegvallen van de 23-jarige De Ligt wordt Koeman verder beperkt in zijn keuzes in het hart van de defensie. Sven Botman (Newcastle United), Lutsharel Geertruida (Feyenoord) en Timber (Ajax) zijn opties om zijn plek op het veld over te nemen.

Het uitvallen van De Ligt is een tweede tegenvaller voor Koeman deze interlandperiode. Eerder meldde Memphis Depay zich al af met een kuitblessure. De 88-voudig international miste daardoor de laatste wedstrijden van het seizoen bij Atlético Madrid.

Oranje begint de Nations League-eindronde woensdag om 20.45 uur tegen Kroatië in De Kuip. De winnaar van het duel neemt het zondag in datzelfde stadion in de finale op tegen Italië of Spanje.

