Bosz begint vol ambitie als trainer bij PSV: 'Wil oude tijden doen herleven'

Peter Bosz begint met grote ambitie aan zijn nieuwe klus als trainer van PSV. De Apeldoorner, die maandag voor drie jaar tekende in Eindhoven, wil oude tijden doen herleven in het Philips Stadion.

De landstitel is het concrete doel van de 59-jarige Bosz, nadat PSV onder voorganger Ruud van Nistelrooij de Johan Cruijff Schaal en de KNVB-beker veroverde. "Afgelopen seizoen zijn er twee prijzen gewonnen, maar ons doel is landskampioen worden. Daar gaan we voor."

Bosz was de afgelopen acht maanden clubloos. Hij werd in oktober ontslagen bij Olympique Lyonnais en daarna in eerste instantie in verband gebracht met Ajax. In april zei hij open te staan voor een terugkeer in de Johan Cruijff ArenA, maar dat kwam er niet van. Bij PSV gaat hij alsnog aan de slag in de top van het Nederlandse voetbal.