Oranje kan na 35 jaar prijs winnen: dit staat er op het spel in de Nations League

Het Nederlands elftal begint woensdag tegen Kroatië aan de Nations League-eindronde in eigen land. Wat staat er voor de ploeg van bondscoach Ronald Koeman op het programma? En wat vooral niet?

Om te beginnen: Nederland, Kroatië, Italië of Spanje kunnen geen startbewijs voor het EK van volgend jaar verdienen. Met het oog op dat toernooi hebben de vier landen het werk eigenlijk al verzet door in hun Nations League-groep als eerste te eindigen.

Volg nieuws over Oranje Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Oranje Blijf met meldingen op de hoogte

Nederland won de poule met België, Polen en Wales en is daardoor al verzekerd van deelname aan de play-offs voor EK-kwalificatie. Die play-offs kunnen als vangnet dienen als Nederland er in de normale kwalificatiereeks niet in slaagt zich te plaatsen voor het EK in Duitsland.