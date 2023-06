Ajax heeft eindelijk nieuwe trainer: Steijn komt over van Sparta Rotterdam

Maurice Steijn wordt de nieuwe hoofdtrainer van Ajax. De 49-jarige coach komt over van Sparta Rotterdam en tekent voor drie jaar in Amsterdam.

"Maurice heeft ons vanochtend in een gesprek laten weten dat hij naar Ajax wil", zegt technisch directeur Gerard Nijkamp van Sparta maandag. "Er stonden bepaalde voorwaarden in zijn contract en daar heeft Ajax aan voldaan. We vinden het erg jammer dat Maurice vertrekt, maar als we als Sparta een trainer aan Ajax kunnen afleveren, dan maakt dat ons als Spartanen trots."

Steijn en Ajax waren volgens verschillende media zondagavond al rond over een verbintenis. Ajax hoefde toen alleen nog een akkoord met Sparta Rotterdam te bereiken, omdat Steijn bij die club nog een contract tot de zomer van 2024 had.

Binnen een dag kwamen de clubs eruit. Steijn kon dankzij een clausule in zijn contract voor een gelimiteerde transfersom naar de Johan Cruijff ArenA verhuizen. Volgens De Telegraaf gaat het om een bedrag van 400.000 euro.

De keuze van Ajax voor Steijn is opvallend. Eerder werd de club in verband gebracht met Kjetil Knutsen, maar de komst van de Noor van FK Bodø/Glimt bleek zondag niet meer haalbaar.

Naar verluidt zijn Hedwiges Maduro en Saïd Bakkati de beoogde assistenten van Steijn. Voormalig Ajax-speler Maduro is momenteel de rechterhand van Alex Pastoor bij het zondag gepromoveerde Almere City, terwijl Bakkati afgelopen seizoen assistent van Dick Advocaat bij ADO Den Haag was.

John Heitinga (links) mocht van directeur voetbalzaken Sven Mislintat (recht) niet langer door als hoofdtrainer van Ajax. Foto: Pro Shots

Heitinga mocht geen hoofdtrainer worden

Steijn is bij Ajax de opvolger van interim-trainer John Heitinga, die twee weken geleden van directeur voetbalzaken Sven Mislintat te horen kreeg dat hij niet in aanmerking komt voor het hoofdtrainerschap. Bij zijn presentatie liet de Duitser nog optekenen dat Heitinga op poleposition stond, maar daarna verslechterden de resultaten.

Onder de opvolger van de ontslagen Alfred Schreuder eindigde Ajax als derde in de Eredivisie, de slechtste eindnotering in veertien jaar. Daardoor moeten de Amsterdammers zich opmaken voor deelname aan de play-offs van de Europa League. De KNVB-bekerfinale tegen PSV ging na penalty's ook nog verloren.

Steijn maakte met Sparta Rotterdam juist een historisch goed seizoen door. Hij loodste de club naar een zesde plaats, de beste prestatie sinds 1996. De finale van de play-offs om een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League ging zondag wel verloren tegen FC Twente (1-0).

Dat Sparta zo ver was gekomen, was een verdienste van Steijn. De trainer stapte vorig jaar vlak voor het einde van de competitie in bij Sparta, toen de Rotterdammers laatste stonden. Dankzij een eindsprint bleef de Kasteelclub behouden voor de Eredivisie, waarna de ongekende opmars volgde.

Voor zijn verblijf bij Sparta was Steijn hoofdtrainer van ADO Den Haag, VVV-Venlo, Al Wahda uit de Verenigde Arabische Emiraten en NAC Breda. Met VVV kroonde de Hagenaar zich in 2017 tot kampioen in de Eerste Divisie.