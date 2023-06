Almere City in extase na historische promotie: 'Mijn jongensdroom is uitgekomen'

Almere City is uitzinnig van vreugde na de historische promotie naar de Eredivisie. De jongste profclub van Nederland rekende ook zondag af met FC Emmen en speelt daardoor volgend seizoen voor het eerst op het hoogste niveau.

"Als jonge jongen uit Almere droomde ik hiervan", zei geboren Almeerder en aanvoerder Damian van Bruggen na afloop tegen NU.nl voor een vol uitvak. "Het is fantastisch dat we het nu geflikt hebben. Het moet alleen nog even indalen."

Almere City droomde al jaren van promotie naar de Eredivisie, maar steeds ging het mis in de play-offs. Dit seizoen was het allemaal anders. Na een derde plaats in de eindstand rekende de ambitieuze club in de nacompetitie af met FC Eindhoven, VVV-Venlo (via penalty's) en Eredivisionist FC Emmen.

De historische promotie maakte een hoop los bij Almere City. De spelers vierden uitgebreid feest met de 375 meegereisde fans in het uitvak. Maandag wacht nog een huldiging in Almere, waarbij onder anderen René Schuurmans optreedt.

Van Bruggen, die na enkele uitstapjes sinds dit seizoen voor Almere City speelt, is blij dat het eindelijk gelukt is met zijn club. "Almere is een grote stad. Daar hoort een Eredivisie-club bij. Ik hoop dat dit een enorme boost voor de stad en de club geeft, zodat we naar een Eredivisie-club toe kunnen groeien."

Trainer Alex Pastoor (links) en zijn assistent Hedwiges Maduro (rechts) poseren met de schild voor de promovendus. Foto: ANP

Succesvolle Pastoor: 'Dit is grandioos'

De promotie maakte trainer Alex Pastoor vooral trots. Voor de derde keer in zijn loopbaan loodste de eigenzinnige coach uit Noord-Holland een club naar het hoogste niveau, na Excelsior (2010) en Sparta Rotterdam (2016).

"Ik ben vooral heel erg trots dat we een fundament onder deze groep hebben kunnen leggen", zei hij tegen NU.nl. "Dat fundament gaat over mentaliteit. Elke dag 'stront vreten' om resultaat te halen, om je niveau te halen. Daar zijn we in geslaagd. Dit is grandioos."

Pastoor vermoedt dat er een hoop om hem af gaat komen. "Wat voor een nieuwe spelers ga je halen? Er zal aan spelers getrokken worden, dat levert centen op. Maar ik ben maar een trainer, hè. Ik denk alleen maar aan welke speler ik ervoor terug krijg."