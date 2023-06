FC Emmen-coach Lukkien na degradatie: 'Doet enorm veel pijn dat het zo afloopt'

FC Emmen-coach Dick Lukkien had zijn ploeg bij zijn afscheid voor degradatie uit de Eredivisie willen behoeden, maar zijn missie mislukte. De Drenten verloren zondag ook de return tegen Almere City FC in de finale van de play-offs.

"We hebben over twee wedstrijden verloren en waren niet goed genoeg", concludeerde Lukkien bij ESPN. "We hebben alles gedaan wat we konden, maar het mocht niet zo zijn."

FC Emmen verloor zondag op De Oude Meerdijk met 1-2 van Almere City, nadat de heenwedstrijd al met 2-0 werd verloren. De Flevolanders promoveerden zo voor het eerst in de geschiedenis naar de Eredivisie.

De 51-jarige Lukkien is vanaf komend seizoen coach van het eveneens gedegradeerde FC Groningen. Na de wedstrijd tegen Almere City meldde hij zich bij de supporters op de tribune.

"Ik wilde ze bedanken voor de afgelopen jaren", zei de coach. "Vroeger konden we niet altijd rekenen op steun en leek niemand te weten dat we op vrijdagavond speelden, maar na het tweede seizoen kwam het goed. Toen is alles ten goede veranderd."

Foto: Pro Shots

'Met een kleine groep hebben we ons stinkende best gedaan'

Lukkien was zeven jaar lang trainer van FC Emmen. Onder zijn leiding promoveerde de Drentse club in 2018 voor het eerst in de geschiedenis naar de Eredivisie.

"Ik heb hier zeven jaar gezeten en met een kleine groep mensen hebben we ons stinkende best gedaan", vertelde de Veendammer. "Het doet enorm veel pijn dat het zo afloopt. Ik had dit voor Emmen heel graag anders gewild."