Brama zwaait af met Europees ticket: 'Voelde vanochtend al dat ik ging huilen'

Wout Brama heeft zondag volop genoten van zijn laatste wedstrijd voor FC Twente, al had de 36-jarige middenvelder het emotioneel zwaar. Dankzij een 1-0-zege op Sparta Rotterdam stelde de Enschedese club Europees voetbal veilig.

Bij afwezigheid van de geschorste Michal Sadílek stond Brama voor het eerst sinds november 2021 in de basis. Bovendien droeg hij de aanvoerdersband. In de tweede helft werd hij gewisseld, waarna hij in tranen uitbarstte.

"Vanaf vanochtend vroeg gaan er heel veel emoties door mijn lijf heen. Ik was gespannen. Ik wist dat het de laatste keer was dat ik hier als speler heen reed", zei Brama tegen ESPN. Hij wist sinds vrijdag dat hij in de basis zou staan.

"Donderdag zei de trainer tegen me: 'Wat gaan we zondag doen?' Ik zei: 'Dat is aan jou'. De volgende ochtend riep hij me bij zich en wist ik dat ik ging spelen. Toen kon ik me mentaal goed voorbereiden."

Brama, die ruim vierhonderd duels speelde voor FC Twente, wist dat zijn wissel tot emoties zouden leiden. "Ik voelde vandaag aan alles dat het ging gebeuren. Vanaf vanochtend wist ik het eigenlijk al. Ik moet nu mijn passie loslaten en dat is nooit leuk."

De spelers van FC Twente vieren het veiligstellen van Europees voetbal met de fans. Foto: ANP

Jans: 'Denk dat ik nog wel terugkom in het voetbal'

Niet alleen Brama, maar ook Ron Jans nam na de wedstrijd tegen Sparta afscheid van het FC Twente-publiek. De trainer, die ervoor kiest om de komende maanden in de luwte door te brengen, hield het wél droog.

"Ik dacht: ik ga vast huilen. Maar dat valt mee. Ik heb echt een geweldige tijd gehad. De ereronde deed wel wat met me. Niet iedereen in de voetballerij neemt op een goede manier afscheid. Dat wilde ik wél heel graag en dat is met vlag en wimpel gelukt", zei de 64-jarige Jans.

"Ik heb ontzettend veel zin om een paar maanden te relaxen. Ik ga eens kijken hoe het bevalt met familie, vrienden en hobby's. Maar het gaat straks wel weer kriebelen om iets te gaan doen. Ik denk dat ik nog wel terugkom in de voetballerij en dan is de kans als trainer het grootst."