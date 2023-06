Van de Looi vol ongeloof over EK-afzegging Frimpong: 'Kijk naar Kvaratskhelia'

Erwin van de Looi kan nog steeds nauwelijks geloven dat Jeremie Frimpong heeft bedankt voor het EK met Jong Oranje. De bondscoach dacht tevergeefs dat de rechtsback nog van gedachten zou veranderen, zeker gezien de namen die (mogelijk) wél meedoen aan het eindtoernooi.

De 22-jarige Bundesliga-sensatie had gehoopt op een uitnodiging voor Oranje, waarmee hij in december ook naar het WK in Qatar was geweest. "Ik heb tegen hem gezegd dat hij in de emotie zat en er nog even over na moest denken. In de emotie neem je namelijk meestal niet de beste beslissingen", zegt Van de Looi.