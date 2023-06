FC Twente klopt Sparta in strijd om Europees ticket bij afscheid Jans en Brama

FC Twente heeft zich zondag ten koste van Sparta Rotterdam verzekerd van deelname aan de tweede voorronde van de Conference League. De Enschedeërs wonnen met 1-0. Trainer Ron Jans, clubicoon Wout Brama en de naar Feyenoord vertrekkende Ramiz Zerrouki namen zo afscheid met een feestje.

Na het 1-1-gelijkspel op Het Kasteel van donderdag lag alles nog open. Twente was in de eerste helft dominant, maar drukte het veldoverwicht pas vroeg in de tweede helft uit in de score via een goal van Joshua Brenet. Daarna kroop Sparta uit de schulp.