Wijnaldum heeft nog geen idee waar hij volgend seizoen speelt: 'Alle opties open'

Georginio Wijnaldum heeft geen idee waar hij volgend seizoen speelt. De 32-jarige Oranje-international staat nog een jaar onder contract bij Paris Saint-Germain, dat hem verhuurde aan AS Roma.

"Ik heb niet met Roma gesproken over mijn toekomst en ook niet met Paris Saint-Germain", zei Wijnaldum zondagochtend voor de training van Oranje in Zeist. "Het is ook nog vrij vroeg in de transferperiode. In de voetballerij kunnen dingen snel veranderen. Alle opties liggen nu open voor mij."