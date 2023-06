CL-winnaar Aké sluit maandagavond aan bij Oranje, De Ligt traint apart

Nathan Aké meldt zich maandagavond bij de selectie van Oranje. De 28-jarige verdediger, die zaterdagavond met Manchester City de Champions League won , zal daardoor maar eenmaal kunnen trainen in de aanloop naar de halve finale tegen Kroatië in de Nations League. Matthijs de Ligt ontbrak zondag ook op de training.

De verwachting is dat zowel Aké als Dumfries woensdag tegen de Kroaten in de basis staat in De Kuip.

Volg nieuws over Oranje Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Oranje Blijf met meldingen op de hoogte

Het lijkt erop dat De Ligt ook zal starten in de halve finale, al stond ook hij zondag dus niet op het veld. "Hij traint binnen en werkt daar een eigen programma af", was de verklaring van de KNVB.

De halve finale van de Nations League tussen Nederland en Kroatië begint woensdag om 20.45 uur in De Kuip. De winnaar neemt het vier dagen later in de finale op tegen Spanje of Italië.