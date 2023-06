PSV bevestigt aanstelling Bosz: 'Peter was de gedroomde kandidaat'

Peter Bosz is definitief de nieuwe hoofdtrainer van PSV. De 59-jarige coach heeft een contract voor drie jaar getekend in Eindhoven, waar hij volgens de clubleiding gold als de "gedroomde kandidaat".

Met de aanstelling van Bosz haalt PSV de opvolger van de opstapte Ruud van Nistelrooij binnen. De komst van Apeldoorner diende zich al geruime tijd aan, maar de club en trainer moesten het eerst eens zien te worden over onder meer het transferbeleid van deze zomer.

PSV wilde met het oog op de transferperiode de vacante trainerspositie wel zo snel mogelijk invullen."Peter was daarbij de gedroomde kandidaat, dus we zijn erg blij dat het gelukt is", vertelt directeur voetbalzaken Earnest Stewart op de site van de Eindhovenaren.

In het verleden heeft Stewart bij NAC samengespeeld met Bosz. "Destijds was hij doodziek na een nederlaag. Die wil om te winnen heeft hij nog steeds. Met Peter willen we de speelwijze doorontwikkelen om onze doelstellingen te realiseren", vertelt Stewart.

Bosz neemt Rob Maas en Terry Peters mee naar het Philips Stadion. De assistent-trainer en performance coach werkten in het verleden al geregeld samen met Bosz. Hoe de rest van de staf wordt ingevuld, wordt later bekendgemaakt.

Bosz moet PSV aan eerste landstitel sinds 2018 helpen

Voor Bosz wordt het zijn vijfde klus in de Eredivisie. Eerder had hij op het hoogste niveau de leiding bij De Graafschap, Heracles Almelo, Vitesse en Ajax. Bosz werd eerder met een terugkeer naar Ajax in verband gebracht, maar de Amsterdamse club lijkt voor Sparta-trainer Maurice Steijn te gaan.

Bosz moet al vroeg aan de bak bij PSV. Op 4 augustus is kampioen Feyenoord de tegenstander in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. PSV speelt vervolgens de derde voorronde van de Champions League op 8 of 9 augustus en op 15 augustus.