Inzaghi baalt van gemiste kansen Inter: 'Maar staan hier in toekomst opnieuw'

Internazionale-trainer Simone Inzaghi kan na de verloren Champions League-finale tegen Manchester City alleen maar trots op zijn spelers zijn. Volgens de 47-jarige Italiaan had zijn ploeg meer verdiend dan de 1-0-nederlaag

"Na afloop heb ik al mijn spelers omhelsd. Ze waren stuk voor stuk fenomenaal", sprak Inzaghi tegen Sportmediaset. "We speelden fantastisch en verdienden meer. Hopelijk zijn de fans trots op hoe we hebben gespeeld."

Internazionale begon als nummer drie van de Serie A als underdog tegen het de laatste maanden ontketende Manchester City. Maar de equipe van Inzaghi maakte een sterke indruk in Istanboel. De Engelse kampioen kreeg vrijwel geen kans en het was illustratief dat Erling Haaland vrijwel onzichtbaar was.

Niet Haaland, maar Rodri opende na 68 minuten de score in een zeldzame fase waarin City de boventoon voerde. Na de treffer van de Spaanse middenvelder kreeg Internazionale een aantal mogelijkheden op de gelijkmaker. "Het leek wel of de bal er niet in wilde. We raakten de lat en zagen een bal van de lijn worden gehaald. Dat heb je soms. Helaas voor ons gebeurde het in een Champions League-finale."

Voor Internazionale was het de eerste Champions League-finale sinds 2010, toen Bayern München met 2-0 werd verslagen in Madrid. Inzaghi denkt dat de 'Nerazzurri' niet opnieuw zo lang hoeven te wachten op een optreden in de belangrijkste wedstrijd van het clubvoetbal. "We staan hier in de toekomst opnieuw, zeg ik op basis van onze spirit en vastberadenheid."

Voorafgaand aan de Champions League-eindstrijd had Simone Inzaghi al zijn zeven finales als trainer gewonnen. Foto: Getty Images

Inzaghi werd dit seizoen flink bekritiseerd

Nog maar een paar maanden geleden stond Inzaghi flink onder druk door de wisselvallige resultaten in de Serie A. Door de opmars in de Champions League staat de oud-spits er weer goed op bij de fans.

"Mijn spelers en ik zijn flink aangevallen vanwege een paar wedstrijden die we ook echt niet hadden moeten verliezen. Gelukkig hebben we daar een aantal lessen uit getrokken. Uiteindelijk zijn de resultaten in de afgelopen twee seizoenen niet zo slecht met vier prijzen en een bereikte Champions League-finale."

Net als Inzaghi gaat ook Federico Dimarco ervan uit dat Internazionale geen eendagsvlieg is in de Champions League. "Dit moet een startpunt zijn en geen eindstation", vertelde de verdediger annex middenvelder.

Volgens Dimarco waren City en Inter aan elkaar gewaagd. "Dat maakt de teleurstelling des te groter. We konden ons meten met City, maar we moeten het doen met slechts een tweede plaats."