Guardiola roemt eigenaren Manchester City: 'Bij veel clubs zou ik zijn ontslagen'

Manchester City-manager Josep Guardiola bedankte na het winnen van de Champions League de eigenaren van de club. Volgens de Catalaan zijn zij de onbetwiste hoofdrolspelers in het succes van 'The Citizens'.

"Een van de belangrijkste redenen waarom deze club zover is gekomen, zijn de mensen uit Abu Dhabi. Zonder sjeik Mansour zouden we hier niet staan", sprak Guardiola tegen verschillende media na de 1-0-zege op Internazionale in Istanboel. Met die triomf completeerde Manchester City de treble, aangezien de club eerder de landstitel en de FA Cup veroverde.

"Ik voel altijd de steun van de eigenaren, ook na eerdere uitschakelingen in de Champions League. Bij veel andere clubs zou de manager zijn ontslagen, maar ik heb ongelooflijk veel krediet."

Onder de in 2016 aangestelde Guardiola is Manchester City al jaren dominant in de Premier League, maar succes op het hoogste Europese niveau bleef lange tijd uit. Ten tijde van de overname in 2008 spraken de steenrijke eigenaren uit Abu Dhabi juist de wens uit om de Champions League te winnen.

"Het stond in de sterren geschreven dat we dit seizoen zouden toeslaan, en het is gelukt. Ik ben nu moe en tevreden. Deze klotebeker is zo moeilijk om te winnen. Internazionale is ook echt goed. We moesten geduldig zijn. Het was zeker niet onze beste wedstrijd."

Guardiola kreeg bericht van Ferguson

Na Manchester United (1999) is Manchester City pas de tweede Engelse club die erin slaagt de treble te veroveren. "Het is een eer dat ik nu naast Sir Alex Ferguson (in 1999 de manager van Manchester United, red.) sta. Hij stuurde me vanmorgen nog een bericht. Onze spelers zullen nu voor altijd worden herinnerd."

Guardiola beseft dat Manchester City volgend seizoen als topfavoriet begint aan de Champions League en dat de verwachtingen hooggespannen zijn. Daar moet de oefenmeester nog even niet aan denken.

"Ik heb nu echt rust nodig. De voorzitter vertelde me al dat de finale volgend seizoen op Wembley is. Wat ik toen antwoordde, zal ik maar voor me houden. Er zijn teams die van de kaart verdwijnen na het winnen van de Champions League. Dat moeten wij voorkomen."