CL-winnaar City pas maandag gehuldigd met bustour: Aké voorlopig niet bij Oranje

Bondscoach Ronald Koeman hoeft bij Oranje voorlopig niet te rekenen op Nathan Aké. De verdediger won zaterdag met Manchester City de Champions League en wordt maandag pas gehuldigd met een bustour door de stad.

Met Aké in de basis veroverde Manchester City zaterdag ten koste van Internazionale de Champions League, waardoor de club de treble completeerde. Eerder kroonde City zich al tot landskampioen en vorige week werd de FA Cup veroverd.

"We vieren de treble met een open bustour door het centrum op maandag", schrijft Manchester City op sociale media na de 1-0-zege op het Internazionale van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij. De Vrij is niet opgeroepen voor Oranje, maar Dumfries zal zich na het verlies vermoedelijk spoedig melden op de KNVB-campus in Zeist.

Aké zal op zijn vroegst maandagavond in Nederland landen en kan dus maximaal één keer trainen voor de halve finale van de Nations League tegen Kroatië. "Ideaal is het niet", zei Koeman zaterdagmiddag op een persconferentie. "Maar laten we er niet te moeilijk over doen." De verwachting is dat zowel Aké als Dumfries gewoon in de basis staat in De Kuip.

Aké en Dumfries zijn de enige spelers die nu nog ontbreken in de Oranje-selectie, die zaterdagmiddag trainde in Zeist. In totaal stonden 23 spelers op het trainingsveld, inclusief Daley Blind en Tijjani Reijnders, die op de reservelijst staan.

De halve finale van de Nations League tussen Nederland en Kroatië begint woensdag om 20.45 uur in De Kuip. De winnaar neemt het vier dagen later in de finale op tegen Spanje of Italië.

Programma Nations League 14 juni 20.45 uur (De Kuip): Nederland-Kroatië

15 juni 20.45 uur (Grolsch Veste): Spanje-Italië

18 juni 15.00 uur (Grosch Veste): Troostfinale

18 juni 20.45 uur (De Kuip): Finale