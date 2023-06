Aké uitzinnig na Champions League-winst: 'Dit was een perfect seizoen'

Nathan Aké is dolgelukkig na de Champions League-winst van Manchester City. De Oranje-international speelde zaterdag in het Atatürk Olympiyat de gehele finale tegen Internazionale, die de Engelse club met veel moeite won (1-0).

"Dit voelt onwerkelijk", zei Aké in een eerste reactie enkele minuten na de eindstrijd. "We hebben hier zo hard voor gevochten. Twee jaar geleden lukte het niet, nu doen we het wel."

De 28-jarige Aké doelde daarmee op de verloren Champions League-finale van 2021 tegen Chelsea. De afgelopen jaren kwam City altijd ver in het miljoenenbal, maar steeds bleef de bekroning uit. Dit seizoen is dat anders, nadat City en Aké ook al de landstitel en de FA Cup wonnen.

"Het is een perfect seizoen", vervolgde Aké. "Dat was het al bijna door de titel en de beker, maar deze cup wilden we allemaal. Eindelijk hebben we de Champions League te pakken.

'Ederson keepte fantastisch'

Aké erkende dat City zwak speelde in de finale. De ploeg van trainer Josep Guardiola kwam een goal van Rodri in de 58e minuut op 1-0, waarna Internazionale grote kansen onbenut liet. Federico Dimarco kopte op de lat en doelman Ederson redde op een kopbal van Romelu Lukaku.

"Het was niet goed van onze kant. We hadden geen controle en creëerden amper kansen. Hoe dat kan? Internazionale heeft een sterke ploeg. Maar gelukkig keepte Ederson fantastisch en Dias en Stones speelden ook heel sterk. Dat was genoeg voor winst."

Aké is de eerste Nederlander die een Champions League-finale wint sinds Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk in 2019 met Liverpool. Bij Internazionale had Denzel Dumfries een basisplaats en werd na 76 minuten gewisseld. Stefan de Vrij bleef negentig minuten op de bank.