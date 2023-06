Aké en Manchester City verslaan Inter en veroveren langverwachte Champions League

Manchester City heeft zaterdag voor het eerst de Champions League gewonnen. Met Oranje-international Nathan Aké in de basis was de Engelse club in de eindstrijd in Istanboel met 1-0 te sterk voor Internazionale.

City overtuigde niet, al stelde Internazionale daar in een tegenvallende eerste helft ook weinig tegenover. Na rust kroonde Rodri zich in de 68e met een hard schot in de hoek tot matchwinner. Internazionale had nog wel gelijk kunnen maken, maar een kopbal van Federico Dimarco eindigde op de lat en in de slotfase miste Romelu Lukaku nog een grote kans.

Met de Champions League-winst completeert City de treble, nadat de club zich vorige maand al kroonde tot landskampioen en vorige week de FA Cup pakte. Het is het ultieme moment in de 143-jarige clubhistorie en het hoogtepunt in het project van eigenaar sjeik Mansour, die de club in 2008 in handen kreeg en honderden miljoenen investeerde. In 2021 haalde City voor het eerst de Champions League-finale, maar die werd verloren van Chelsea.

City is de achtste club ooit met een triple (beker, landstitel en eindzege in het belangrijkste Europese bekertoernooi). De club treedt in de voetsporen van Celtic (1967), Ajax (1972), PSV (1988), Manchester United (1999), FC Barcelona (2009 en 2015), Internazionale (2010) en Bayern München (2013 en 2020).

Voor trainer Josep Guardiola is en zijn derde eindzege in de Champions League, nadat hij in 2009 en 2011 met Barcelona de beste was. Ook voor Aké was het een bijzondere avond. De verdediger is de eerste Nederlander die een Champions League-finale wint sinds Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk in 2019 met Liverpool. Bij Internazionale had Denzel Dumfries een basisplaats en werd na 76 minuten gewisseld. Stefan de Vrij bleef negentig minuten op de bank.

