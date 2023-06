Aké en Manchester City verslaan Inter en veroveren Champions League

Manchester City heeft zaterdag voor het eerst de Champions League gewonnen. Met Oranje-international Nathan Aké in de basis was de Engelse club in de eindstrijd in Istanboel met 1-0 te sterk voor Internazionale.

City overtuigde niet, al stelde Internazionale daar in een tegenvallende eerste helft ook weinig tegenover. Na rust kroonde Rodri zich in de 68e met een hard schot in de hoek tot matchwinner. Internazionale had nog wel gelijk kunnen maken, maar een kopbal van Federico Dimarco eindigde op de lat en in de slotfase miste Romelu Lukaku nog een grote kans.

Met de Champions League-winst completeert City de treble, nadat de club zich vorige maand al kroonde tot landskampioen en vorige week de FA Cup pakte. Het is het ultieme moment in de 143-jarige clubhistorie. Het is ook het hoogtepunt voor eigenaar sjeik Mansour, die de club in 2008 in handen kreeg en honderden miljoenen investeerde. In 2021 haalde City voor het eerst de Champions League-finale, maar die werd verloren van Chelsea.

City is de achtste club ooit met een triple (beker, landstitel en eindzege in het belangrijkste Europese bekertoernooi). De club treedt in de voetsporen van Celtic (1967), Ajax (1972), PSV (1988), Manchester United (1999), FC Barcelona (2009 en 2015), Internazionale (2010) en Bayern München (2013 en 2020).

Voor trainer Josep Guardiola is het de derde eindzege in de Champions League, nadat hij in 2009 en 2011 met Barcelona de beste was. Ook voor Aké was het een bijzondere avond. De verdediger is de eerste Nederlander die een Champions League-finale wint sinds Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk in 2019 met Liverpool. Bij Internazionale had Denzel Dumfries een basisplaats en werd na 76 minuten gewisseld. Stefan de Vrij bleef negentig minuten op de bank.

1:30 Afspelen knop Rodri schiet Manchester City op voorsprong in Champions League-finale

De Bruyne valt weer geblesseerd uit

Manchester City begon als de grote favoriet aan de finale in Istanboel, maar in de eerste helft was daar niets van zichtbaar. De ploeg van trainer Josep Guardiola, die vaak vol op de aanval speelt, kon het de defensie van Internazionale niet lastig maken.

Er was slechts een gevaarlijk moment voor het doel van Inter. City-spits Erling Haaland mocht in de 27e minuut uithalen, maar doelman André Onana bracht redding.

Inter richtte aanvallend ook vrijwel niets uit. Zo werd het een teleurstellende eerste helft, met aan het einde een enorme tegenvaller voor City. Kevin De Bruyne viel geblesseerd uit. Het overkwam de Belg ook al in de verloren Champions League van 2021 tegen Chelsea.

0:40 Afspelen knop Haaland krijgt eerste grote kans in Champions League-finale, maar Onana redt

Akanji klungelt achterin bij City

In de tweede helft - met Phil Foden in plaats van De Bruyne - kwam City er aanvankelijk weer niet aan te pas. In de 59e minuut was er zelfs een kans voor Internazionale. Na geklungel van Manuel Akanji mocht Lautaro Martínez vanaf de zijkant aanleggen voor een schot, maar hij kreeg de bal niet langs City-doelman Ederson.

City-trainer Josep Guardiola zakte van frustratie door zijn knieën, maar een paar minuten later mocht hij juichen. Bernardo Silva bracht de bal in de 68e minuut in en die bleef liggen op de rand van het strafschopgebied, voor de voeten van Rodri. Met een hard schot in de hoek liet de Spanjaard Onana kansloos (1-0).

Dat het nog niet beslist was, bleek twee minuten later. Bij een kolderiek moment voor het City-doel werd het namelijk bijna 1-1. Via Dumfries kwam de bal op het hoofd van Dimarco en die kopte met een boogje op de lat. In de rebound mocht de Italiaan het nogmaals proberen en ditmaal kopte hij tegen het been van ploeggenoot Romelu Lukaku.

City haalde opgelucht adem en moest overleven in een slotoffensief van Inter. Een voorzet van de Duitse invaller Robin Gosens, die in de Eredivisie voor Heracles Almelo en FC Dodrecht speelde, werd bijna binnengekopt door Lukaku. Ederson redde City.

Er volgde een corner en zelfs Onana ging mee naar voren, maar weer hield Ederson City overeind. Zo won de Premier League-clubs na tal van FA Cups en landstitels eindelijk ook de Champions League en completeerde het de treble.