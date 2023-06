Aké volgt Van Dijk op en is negentiende Nederlandse winnaar ooit in CL-finale

Nathan Aké is door de eindzege van Manchester City de negentiende Nederlander ooit die de Champions League-finale wint. De verdediger is de opvolger van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum, die in 2019 de eindstrijd speelden en wonnen.

Manchester City was zaterdag in de eindstrijd in Istanboel met 1-0 te sterk voor Internazionale. Bij de Italianen stond Denzel Dumfries in de basis. Stefan de Vrij bleef de hele wedstrijd op de bank.

De Champions League was in het seizoen 1992/1993 de opvolger van het Europacup I-toernooi en in de eerste finale stonden twee Nederlanders. Marco van Basten en Frank Rijkaard gingen met AC Milan onderuit tegen Olympique Marseille (1-0).

De eerste Nederlanders die een finale wonnen waren liefst tien spelers met Ajax in 1995 tegen AC Milan. Vervolgens was Clarence Seedorf, die een van die Ajacieden was, ook de eerste speler in buitenlandse dienst die de eindstrijd van het miljoenenbal winnend afsloot. Hij was met Real Madrid in 1998 sterker dan het Juventus van Edgar Davids (1-0). Vervolgens won Seedorf de finale ook nog twee keer met AC Milan (2003 en 2007).

De laatste Nederlandse winnaar van de Champions League was Joshua Zirkzee in 2020 met Bayern München. Hij bleef in de eindstrijd in Lissabon tegen Paris Saint-Germain negentig minuten op de bank en dus behoort hij niet tot de negentien Nederlandse winnaars in een finale.

Nederlandse winnaars in CL-finale Patrick Kluivert (Ajax in 1995) Edwin van der Sar (Ajax in 1995 en Manchester United in 2008) Danny Blind (1995 in 1995) Frank Rijkaard (Ajax in 1995) Michael Reiziger (Ajax in 1995) Frank de Boer (Ajax in 1995) Edgar Davids (Ajax in 1995) Clarence Seedorf (Ajax in 1995, Real Madrid in 1998 en AC Milan in 2003 en 2007) Ronald de Boer (Ajax in 1995) Marc Overmars (Ajax in 1995) Jaap Stam (Manchester United in 1999) Giovanni van Bronckhorst (FC Barcelona in 2006) Mark van Bommel (FC Barcelona in 2006) Wesley Sneijder (Internazionale in 2010) Ibrahim Afellay (FC Barcelona in 2011) Arjen Robben (Bayern München in 2013) Virgil van Dijk (Liverpool in 2019) Georginio Wijnaldum (Liverpool in 2019) Nathan Aké (Manchester City in 2023)