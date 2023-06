City begint met Aké aan Champions League-finale, Dumfries start bij Inter

Delen via E-mail

Manchester City begint zaterdag met Nathan Aké in de basis aan de Champions League-finale in Istanboel tegen Internazionale. Bij de Italianen start zoals verwacht Denzel Dumfries, terwijl Stefan de Vrij op de bank zit.

De 28-jarige Aké is dit seizoen een belangrijke kracht bij City, maar door fysieke problemen speelde hij de laatste weken niet altijd. Trainer Josep Guardiola laat hem in de belangrijkste wedstrijd van het jaar wel starten, nadat hij de Oranje-international vorige week in de slotfase van de FA Cup-finale tegen Manchester United liet invallen.