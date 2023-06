Domper voor Oranjeopponent Kroatië: WK-uitblinker Gvardiol ontbreekt

Delen via E-mail

Het Nederlands elftal hoeft in de halve finale van de Nations League geen rekening te houden met Josko Gvardiol. De Kroatische verdediger is onvoldoende hersteld van een blessure.

Gvardiol heeft een buikwandblessure en ontbreekt woensdag sowieso tegen Oranje. Ook moet de 21-jarige mandekker de eindstrijd of de wedstrijd om de derde plaats van de Nations League aan zich voorbij laten gaan.

Gvardiol was basisspeler op het afgelopen WK, waar Kroatië de halve finales haalde. In de halve eindstrijd werd het kansloos uitgeschakeld door de latere wereldkampioen Argentinië (3-0). Gvardiol opende vervolgens in de wedstrijd om de derde plaats de score tegen Marokko. Mede daardoor veroverde Kroatië het brons ten koste van de Noord-Afrikanen (2-1).