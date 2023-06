In beeld Oranjeselectie traint in shirts amateurclubs en is bijna compleet

Het Nederlands elftal is zaterdag begonnen aan het tweede deel van de voorbereiding op de finaleronde van de Nations League. De spelers trainden in Zeist in het shirt van hun eerste amateurclub, waarmee ze aandacht vroegen voor het Nationale Voetbalweekend.

Tijdens het Nationale Voetbalweekend hebben veel amateurclubs extra activiteiten voor hun leden. Foto: ANP

Frenkie de Jong droeg het shirt van ASV Arkel en Daley Blind had het tricot van AFC aangedaan. Foto: ANP

Er waren veel lachende gezichten op de bijzondere open training, waar meer dan 1.000 fans op af waren gekomen. Foto: ANP

De selectie van bondscoach Ronald Koeman was nagenoeg compleet. Alleen Nathan Aké (Manchester City) en Denzel Dumfries (Internazionale) ontbraken nog. Zij staan zaterdagavond tegenover elkaar in de finale van de Champions League. Blind en Tijjani Reijnders staan op de reservelijst voor de Nations League-selectie en blijven tot en met woensdag bij de groep. Foto: ANP

Na twintig minuten trainen verruilden de spelers de amateurshirts voor de reguliere trainingsshirts. Ze deden dat omdat het erg warm was. Veel amateurshirts hebben lange mouwen. Foto: ANP