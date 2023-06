Koeman wil Nations League winnen met Oranje: 'Ze lullen nog steeds over 1988'

Ronald Koeman ziet de Nations League als een belangrijke prijs die hij absoluut wil winnen. Volgens de bondscoach is ook zijn selectie, die woensdag in de halve finale tegenover Kroatië staat, getergd om de finaleronde als winnaar af te sluiten.

"We kunnen geschiedenis schrijven. De mensen lullen nog steeds over 1988", zei Koeman zaterdag op een persconferentie in Zeist.

Koeman werd in 1988 Europees kampioen met Oranje en dat is nog altijd de enige hoofdprijs van het Nederlands elftal. In zijn vorige periode als bondscoach was Koeman ook al dicht bij de eindzege in de Nations League, maar toen - in juni 2019 - werd in de finale met 1-0 verloren van Portugal.

"Ik weet nog goed hoe blij die spelers van Portugal toen waren", vervolgde Koeman. "Ja, het is echt een prijs. Het is ook iets bijzonders om een prijs te winnen met je land en dat besef is aanwezig bij de spelers. Dat voel ik, daar praat ik ook over met ze. Ze zijn getergd om de beker te winnen."

0:55 Afspelen knop Koeman gaat naar CL-finale kijken: 'City is altijd genieten'

'Iedereen weet dat het ondermaats was'

Koeman weet dat Oranje beter zal moeten dan in de vorige interlandperiode. Toen werd Oranje vernederd door Frankrijk (4-0) en overtuigde het niet tegen het zwakke Gibraltar (3-0).

"Dat was een slechte week, waarin alles tegenzat. Blessures, zieken en het resultaat was niet goed. Maar het mooie is: dat kunnen we nu in een klap rechtzetten."

De bondscoach, die van zijn 21-koppige selectie alleen nog Denzel Dumfries en Nathan Aké mist vanwege de Champions League-finale, verwacht dat Oranje veel beter zal spelen dan in maart. "Iedereen weet dat het ondermaats was en dat het beter moet. We kunnen veel beter, daar ben ik van overtuigd."