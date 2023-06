Koeman hekelt afzegging Frimpong bij Jong Oranje: 'Ik vind dat niet oké'

Ronald Koeman heeft geen goed woord over voor de afzegging van Jeremie Frimpong voor het EK met Jong Oranje. De bondscoach weet nog niet of het besluit van de rechtervleugelverdediger van Bayer Leverkusen gevolgen heeft.

Frimpong zegde af bij Jong Oranje nadat hij opnieuw was afgevallen bij Oranje voor de finaleronde van de Nations League in eigen land. Dat terwijl hij met de Nederlandse beloften op het EK in Roemenië en Georgië (9 juni-2 juli) voor het eerst een eindtoernooi had kunnen spelen.

"Ik begrijp het niet en vind het niet goed", zei Koeman zaterdag op een persconferentie in Zeist. "Het is gewoon niet oké. Jong Oranje speelt een EK. Als de speler denkt dat hij het niveau is ontstegen, neem je de verkeerde beslissing."

Frimpong is dit seizoen één van de revelaties van Bayer Leverkusen. Hij werd opgenomen in het Team van het Jaar in de Bundesliga en ook opgeroepen door Koemans voorganger Louis van Gaal voor het WK in Qatar. Daar speelde hij echter geen minuut.