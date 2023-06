Koeman hekelt afzeggen Frimpong bij Jong Oranje: 'Ik vind dat niet oké'

Ronald Koeman heeft geen goed woord over voor de afzegging van Jeremie Frimpong voor het EK met Jong Oranje. De bondscoach weet nog niet of het besluit van de 22-jarige rechtervleugelverdediger van Bayer Leverkusen gevolgen heeft.

Frimpong zegde af bij Jong Oranje nadat hij niet werd opgeroepen voor Oranje voor de finaleronde van de Nations League in eigen land. Hij speelde al zes interlands voor Jong Oranje en had nu zijn eerste EK kunnen spelen, maar dat ziet hij dus niet zitten.

"Ik begrijp het niet en vind het niet goed", zei Koeman zaterdag op een persconferentie in Zeist. "Het is gewoon niet oké. Jong Oranje speelt een EK. Als de speler denkt dat hij het niveau is ontstegen, neem je de verkeerde beslissing."

Frimpong is dit seizoen één van de revelaties van Bayer Leverkusen. Hij werd opgenomen in het Team van het Jaar in de Bundesliga en ook opgeroepen door Koemans voorganger Louis van Gaal voor het WK in Qatar. Daar speelde hij geen minuut, waardoor hij nog altijd wacht op zijn interlanddebuut.

Frimpong kan nog voor Ghana kiezen

Koeman zei eerder al dat hij Frimpong niet selecteerde omdat hij niet past in een systeem met vier verdedigers. Frimpong is bij Bayer Leverkusen de rechtervleugelverdediger in een vijfmansdefensie.

Denzel Dumfries is bovendien de onomstreden eerste keuze van Koeman als rechtsback. Jurriën Timber en Lutsharel Geertruida kunnen bij afwezigheid van Dumfries ook rechtsback spelen.

Overigens kan Frimpong ook nog voor Ghana kiezen. Zijn ouders zijn geboren in het Afrikaanse land en de Ghanese bond benaderde hem ook al. In maart benadrukte Frimpong dat Nederland zijn land is en dat hij nooit heeft getwijfeld over zijn keuze.