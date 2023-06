Gepasseerde Cillessen mag volgens Koeman nog hopen op terugkeer bij Oranje

Ronald Koeman sluit niet uit dat hij Jasper Cillessen in september weer terughaalt bij Oranje. Volgens de bondscoach hangt het van de vorm van de 34-jarige keeper af of hij op korte termijn zijn rentree maakt bij het Nederlands elftal.

"Nee, het klopt niet dat Jasper voorlopig niet meer in aanmerking komt voor Oranje", zei Koeman zaterdag tijdens een persconferentie in Zeist. "Wij hebben voor deze Nations League voor de drie beste keepers gekozen."

"Het hangt ervan af of ik hem er snel bijhaal of niet. Dit is het einde van het seizoen. We gaan straks het nieuwe seizoen in en dan gaan we kijken. We hebben nu niet voor Jasper gekozen vanwege zijn vorm."

Cillessen was de opvallendste afwezige in de selectie van Koeman voor de finaleronde in de Nations League. De doelman van NEC stond in maart nog onder de lat bij de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk (4-0-nederlaag) en Gibraltar (3-0-zege), al maakte hij daarin geen overtuigende indruk. Ook bij NEC keepte hij de afgelopen maanden ronduit ongelukkig.

Jasper Cillessen werd niet opgeroepen voor Oranje. Foto: Pro Shots

'Zonder blessure had Noppert in maart misschien al gekeept'

Anders dan Cillessen maken Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekken (SC Freiburg) en Andries Noppert (sc Heerenveen) wel deel uit van de Oranje-selectie. Vooral de aanwezigheid van Noppert is opvallend. De 29-jarige keeper, die op het WK vorig jaar eerste doelman was, speelde na maanden blessureleed onlangs pas weer zijn eerste wedstrijd voor zijn Friese werkgever.

Koeman, die al besloten heeft wie de eerste keeper wordt maar dat nog niet wilde prijsgeven, maakte op het laatste moment de keuze om Noppert bij de selectie te halen. "We waren redelijk op de hoogte en hebben redelijk contact gehouden met Andries", vervolgde Koeman.

"We wisten dat hij de laatste wedstrijd van het seizoen zou gaan keepen. Het was afwachten: haalt hij de play-offs? Keept hij nog twee wedstrijden? Dat paste in ons plaatje. In maart was hij geblesseerd, anders had hij er toen al bijgezeten en misschien wel gespeeld. We vinden dat hij bij de drie besten hoort. Ik heb inmiddels ook vernomen dat hij een geweldige gozer voor de groep is."

Andries Noppert was op het WK in Qatar de eerste doelman van Oranje. Foto: ANP

Koeman liet Berghuis niet vanwege Twente-incident buiten selectie

Ook Steven Berghuis ontbrak in de Oranje-selectie. De aanvaller van Ajax raakte in opspraak nadat hij een fan van FC Twente had geslagen, maar volgens Koeman had dat incident geen invloed op zijn selectiekeuze. "Die keuze is vanwege zijn vorm, niet vanwege het incident", zei Koeman stellig.

De eindronde van de Nations League wordt volgende week in Nederland gehouden. Oranje speelt woensdag in De Kuip in de halve finale tegen Kroatië. Bij een zege op de nummer drie van het afgelopen WK in Qatar neemt Nederland het vier dagen later op tegen Italië of Spanje, die donderdag in de andere halve finale tegenover elkaar staan. De finale wordt ook in De Kuip gespeeld.