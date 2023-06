Almere City schrijft geschiedenis met promotie naar Eredivisie, Emmen degradeert

Almere City FC is zondag voor het eerst in de geschiedenis gepromoveerd naar de Eredivisie. De club uit Flevoland won in de finale van de nacompetitie ook de return tegen FC Emmen (1-2), nadat het eerste duel al met 0-2 gewonnen werd. Daardoor valt het doek voor FC Emmen in de Eredivisie.

FC Emmen was in de eerste helft nog dicht bij een voorsprong, maar Jeremy Antonisse raakte de paal. Na rust stelde Almere City de historische promotie veilig. Rajiv van la Parra en Jorrit Smeets scoorden in een tijdsbestek van twee minuten. Ook de aansluitingstreffer van Jari Vlak bracht de bezoekers niet meer aan het wankelen.

Het ambitieuze Almere City hikte al jaren tegen de Eredivisie aan, maar maakte de stap naar het hoogste niveau nog nooit. Het verhaal van de jongste profclub van Nederland, die in 2001 werd opgericht als onderdeel van een omnivereniging, is bijzonder.

Almere City speelde in 2005 nog bij de amateurs onder de naam FC Omniworld. Mede dankzij investeringen van vastgoedmagnaat Lesley Bamberger vond de club gestaag de weg omhoog. De ploeg van trainer Alex Pastoor eindigde afgelopen seizoen als derde in de Keuken Kampioen Divisie.

Voor FC Emmen komt er al na één jaar een einde aan het verblijf in de Eredivisie. Daardoor vertrekt Dick Lukkien in mineur. Hij was zeven jaar trainer aan De Oude Meerdijk en leidde de club onder meer in 2018 naar de eerste promotie in de geschiedenis. Volgend seizoen is Lukkien met zijn nieuwe club FC Groningen tegenstander van FC Emmen op het tweede niveau.

Deelnemersveld Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie: Eredivisie (18): Ajax, Almere City FC, AZ, Excelsior, Feyenoord, Fortuna Sittard, Go Ahead Eagles, sc Heerenveen, Heracles Almelo, NEC, PEC Zwolle, PSV, RKC Waalwijk, Sparta Rotterdam, FC Twente, FC Utrecht, Vitesse en FC Volendam. Keuken Kampioen Divisie (20): ADO Den Haag, Jong Ajax, Jong AZ, SC Cambuur, FC Den Bosch, FC Dordrecht, FC Eindhoven, FC Emmen, De Graafschap, FC Groningen, Helmond Sport, MVV Maastricht, NAC Breda, Jong PSV, Roda JC, Telstar, TOP Oss, Jong FC Utrecht, VVV-Venlo en Willem II.

Voor FC Emmen valt na één jaar het doek in de Eredivisie. Foto: Pro Shots

Ommekeer blijft uit voor FC Emmen

Lukkien riep het thuispubliek voorafgaand aan zijn laatste wedstrijd als trainer van FC Emmen op om achter zijn ploeg te staan, wetende dat het altijd kan spoken aan De Oude Meerdijk. Zijn oproep was niet aan dovemansoren gericht.

Luidkeels stuwden de trouwe fans de spelers naar voren, maar het had allemaal weinig effect. Na een stormachtige openingsfase zakte FC Emmen ver weg tegen Almere City. Met de 2-0-voorsprong op zak beperkten de bezoekers zich vooral tot verdedigen.

Door een afstandspegel op de binnenkant van de paal van Antonisse veerde FC Emmen op slag van rust nog op, maar de hoop op de noodzakelijke ommekeer bleek tevergeefs. Vlak na de pauze verscheen Anthony Limbombe namens Almere City alleen voor de keeper en hij bood Van la Parra een niet te missen kans: 0-1.

Het uitvak met de 375 meegereisde fans uit Almere ontplofte. Twee minuten later konden de Almeerders weer feest vieren. Smeets nam een afgeslagen vrije trap direct op de pantoffel en FC Emmen-doelman Mickey van der Hart was kansloos: 0-2.